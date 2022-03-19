İstanbul hafta sonuna da karla uyandı

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, şehir hafta sonuna da karla uyandı. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan bugün kısım kısım yağacak olan kar yağışının yarın daha uzun aralıklarla yağmaya devam edeceğini söyledi.

Haberler - NTV 19.03.2022 - 13:47 | Son Güncelleme : 19.03.2022 - 14:02

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