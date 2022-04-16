İstanbul hava durumu: İstanbul'da soğuk hava geri dönüyor

İstanbul'da hava sıcaklıkları yeniden düşüyor. Yarından itibaren şiddetli yağış ve rüzgar bekleniyor. Özelikle Akdeniz ve Güneydoğu için ise çöl tozu uyarısı var. NTV Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan anlattı.

Haberler - NTV Haber 16.04.2022 - 20:32 | Son Güncelleme : 16.04.2022 - 20:41

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