İstanbul Havalimanı’nda bayılınca yakalandı: Midesinden kokain kapsülleri çıktı
Venezuela’dan Türkiye’ye gelen C.M.U.G İstanbul Havalimanı’nda rahatsızlanarak bayıldı. Yapılan kontrollerde şüphelinin mide ve bağırsaklarında 12 kapsül kokain tespit edildi. Ameliyata alınan uyuşturucu kuryesi, hastanedeki tedavinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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