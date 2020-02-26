İstanbul Havalimanı'nda bir ilk: 7/24 görev yapacak mahkeme kuruldu
Adalet Bakanlığı, ülkeye giriş ve çıkışlarda yaşanabilecek gözaltına alınma, hak ihlallerini önleme ve suçla etkin mücadele için havalimanlarına nöbetçi mahkemeler kurmaya başladı. İlk uygulama yeni İstanbul Havalimanı’nda hayata geçti. İşte ayrıntılar...
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26.02.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 26.02.2020 - 10:10
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