Türkiye'nin batı ve orta kesimlerinde bugün sağanak yağışlar bekleniyor. Meteoroloji, İstanbul için de sarı kod uyarısı verdi. Sel ve su baskınlarına neden olan süper hücereler oluşabilir mi? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan yanıtladı.
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NTV 23.06.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 23.06.2020 - 14:25
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