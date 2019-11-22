İstanbul İllüzyon Müzesi sıradışı yapısıyla ziyaretçilerini bekliyor
"Yanılsama" olarak da bilinen illüzyon, her yaştan insanın ilgisini çekiyor. Nasıl olduğunu tam kestiremediğimiz olaylar hepimiz için merak konusu. İstanbul Taksim'deki İllüzyon müzesi çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. NTV ekibinden Ilgaz Gürsoy, o müzeden izlenimlerini aktardı. Giriş ücretleri ve mesai saatleri hakkında bilgi verdi.
22.11.2019 - 13:50| Son Güncelleme : 22.11.2019 - 13:55
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