İstanbul İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: Saldırganların etkisiz hale getirildiği anlar kamerada

07.04.2026 13:57

DHA

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği, 1 polisin de yaralandığı bildirildi. Saldırganların etkisiz hale getirildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.