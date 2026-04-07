İstanbul İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: Saldırganların etkisiz hale getirildiği anlar kamerada
07.04.2026 13:57
DHA
Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği, 1 polisin de yaralandığı bildirildi. Saldırganların etkisiz hale getirildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
