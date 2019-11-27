İstanbul Kağıthane'de sağlık çalışanlarına önce darp sonra ateş açtılar

İstanbul Kağıthane'de sağlık çalışanları önce darp edildi ardından silahlı saldırıya uğradı.
Talatpaşa mahallesinde saat 22 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, ambulans sürücüsü ile bir otomobilin sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışması çıktı.
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