İstanbul Kağıthane'de sağlık çalışanlarına önce darp sonra ateş açtılar
İstanbul Kağıthane'de sağlık çalışanları önce darp edildi ardından silahlı saldırıya uğradı. Talatpaşa mahallesinde saat 22 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, ambulans sürücüsü ile bir otomobilin sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışması çıktı. -*
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.