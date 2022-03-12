İstanbul kar altında (NTV muhabirleri sahada)

İstanbul'da Perşembe gününden beri aralıklarla etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kentin kuzeyinden başlayarak güneyine kadar etkili olan kar birçok noktada trafiği olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi buluyor. Sahada bulunan NTV muhabirleri son durumu anlattı.
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NTV Haber 12.03.2022 - 23:24| Son Güncelleme : 13.03.2022 - 00:14
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