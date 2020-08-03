İstanbul Kayışdağı'nda orman yangını

İstanbul Ataşehir'deki Kayışdağı'nda orman yanıgnı çıktı. Yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmaları için orman ekipleri ile helikopter ve uçaklardan yardım istendi.
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NTV Haber - DHA 03.08.2020 - 20:28| Son Güncelleme : 03.08.2020 - 20:41
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