İstanbul Marmaray'da corona virüs önlemleri

Ölümcül virüse karşı ülkemizde de önlemler var. Corona vürisü'nden korunmanın en etkili yolu temizlik. Özellikle toplu taşıma araçlarının hijyeni çok önemli. İstanbul'da her gün ortalama 500 bin kişinin yolculuk ettiği Marmaray tepeden tırnağa temizleniyor.
NTV Haber 04.02.2020 - 17:17| Son Güncelleme : 04.02.2020 - 17:27
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