İstanbul metrosunda maske kavgası

İstanbul Fatih'te, metroda maske takmayan genç ile kendisini uyaran vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Genç, maskesini sürekli taktığını, sadece bir anlık nefes almak için çıkardığını söyledi. Taraflar arasındaki gerginlik, metrodaki diğer yolcuların araya girmesiyle daha fazla büyümeden önlendi.
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İHA 04.07.2021 - 11:20| Son Güncelleme : 04.07.2021 - 11:23
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