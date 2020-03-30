İstanbul Otogarı boş kaldı

İstanbul Otogarı'nda az sayıda yolcu, seyahat izin belgesi almaya çalıştı. Ancak sefer yapılamadı. Polis denetimlerini sürdürdü. Ankara'ya 400 liraya bilet satan bir firmanın sürücüsüne ceza kesildi, otobüs trafikten men edildi.
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NTV 29.03.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 30.03.2020 - 12:00
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