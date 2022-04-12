İstanbul Pendik'te kadına saldırı

İstanbul Pendik’te bir grup, kucağında çocuğu da bulunan genç kadına sokak ortasında saldırdı. Yere düşen kadın, tekme ve yumruklarla dövüldü. Genç kadına yapılan
saldırıyı gören çevredeki vatandaşlar duruma tepki göstererek sokağa çıktı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haberler - NTV Haber 12.04.2022 - 04:12 | Son Güncelleme : 12.04.2022 - 04:27

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