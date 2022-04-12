İstanbul Pendik'te kadına saldırı

İstanbul Pendik’te bir grup, kucağında çocuğu da bulunan genç kadına sokak ortasında saldırdı. Yere düşen kadın, tekme ve yumruklarla dövüldü. Genç kadına yapılan saldırıyı gören çevredeki vatandaşlar duruma tepki göstererek sokağa çıktı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
NTV Haber 12.04.2022 - 04:12| Son Güncelleme : 12.04.2022 - 04:27
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.