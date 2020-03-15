İstanbul semt pazarlarında corona virüs önlemi

Corona virüs önlemleri nedeniyle, birçok kişi kalabalık ortamlara girmekten kaçınıyor. İstanbul'da semt pazarları da bu hafta boş kaldı. Pazara gelenler ise maskelerini taktı, esnaf parayı eldivenle saydı.

NTV Haber 15.03.2020 - 12:10 | Son Güncelleme : 15.03.2020 - 12:19

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