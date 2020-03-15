İstanbul semt pazarlarında corona virüs önlemi

Corona virüs önlemleri nedeniyle, birçok kişi kalabalık ortamlara girmekten kaçınıyor. İstanbul'da semt pazarları da bu hafta boş kaldı. Pazara gelenler ise maskelerini taktı, esnaf parayı eldivenle saydı.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 15.03.2020 - 12:10| Son Güncelleme : 15.03.2020 - 12:19
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.