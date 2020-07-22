İstanbul Sultangazi'de hafriyat kamyonu önüne geleni biçti (Bu kazada sadece 1 yaralı var)

İstanbul Sultangazi'de meydana gelen kaza anı kameralara yansıdı. Görüntülerde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu 6 araca çarptı. Bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

NTV Haber 22.07.2020 - 12:15 | Son Güncelleme : 22.07.2020 - 12:30

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