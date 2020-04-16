İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerinden sağlık çalışanlarına videolu mesaj: İyi ki varsınız
İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri, corona virüs salgınına karşı mücadele eden fakülte çalışanları başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları için bir video hazırladı. Öğrenciler, sağlık çalışanlarına, "İyi ki varsınız, yanınızdayız" diye seslendi.
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ntv.com.tr 16.04.2020 - 23:08| Son Güncelleme : 16.04.2020 - 23:28
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