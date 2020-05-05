İstanbul trafiği salgın öncesi gibi

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk gününe büyükşehirler hareketli başladı. İstanbullular alışveriş için dışarıdaydı, semt pazarlarında yoğun kalabalık vardı. Bayrampaşa yaş meyve ve sebze hali önünde uzun araç kuyruğu oluştu. İstanbul trafiği salgın öncesindeki günleri aratmadı.
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NTV 05.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 05.05.2020 - 09:26
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