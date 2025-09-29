İstanbul trafiğinde tehlike anları! Akan trafikte yola atlayıp oturdu
İstanbul Sultangazi'de bir kadın akan trafikte yola atladı, yere oturdu. Kaza yapmamak için manevra yapan sürücüler trafikte zor anlar yaşarken otobüs durağında bekleyenler kadını kaldırdı.
Olay, dün akşam saatlerinde 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde yaşandı. Trafiğin hızla aktığı esnada bir kadın, henüz bilinmeyen nedenle yola atladı. Araç sürücüleri kadına çarpmamak için manevra yaparak olası kazanın önüne geçerken, kadın yolda beklemeye başladı. Bir süre sonra yere oturan kadın, durakta bekleyenler tarafından kaldırarak kaldırıma götürüldü.
