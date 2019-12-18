İstanbul Ulaşım Kongresi'nde Uber ve taksi şoförleri tartıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi "Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi" düzenledi. İstanbul trafiğini değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Tam bir ömür törpüsü" dedi ve trafiğe ilişkin istatistikleri açıkladı. Kongrede Uber şoförleri ve taksiciler de karşı karşıya geldi.

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