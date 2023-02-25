İstanbul Üniversitesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde deprem endişesi
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler olası Marmara depremine karşı İstanbuldaki yapıların durumunu bir kez daha gündeme taşıdı... Türkiyenin en köklü üniversite hastaneleri İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi binlarının durumu da düşündürücü... Hem öğrentim üyeleri hem de öğrenciler kaydettiği görüntüleri göstererek seslerinin duyulmasını istedi... Bazı binalardaki derin çatlaklar dikkat çekiyor...
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