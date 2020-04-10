İstanbul Valisi sosyal medyada çirkin paylaşıma maruz kalan aileyi aradı: 'Yanınızdayız'' dedi

Sosyal medya hesabı üzerinden bir vatandaşa hakaret eden İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay görevden alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da o aileyle görüntülü olarak telefonda görüştü. Desteğini ileterek,"Yanınızdayız" dedi.

NTV 10.04.2020 - 10:35 | Son Güncelleme : 10.04.2020 - 11:33

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