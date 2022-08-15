İstanbul’a 5 saatte 100 kg yağmur düştü

İstanbul sabah saatlerinden itibaren gökgürültüsü eşliğinde şiddetli yağmurun etkisi altında... Kente 4-5 saat içinde 100 kg yağış düştüğüne dikkat çeken NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, ‘‘Bu miktarda yağış aralık ayı boyunca yağardı ama bugün 4-5 saat içinde yağdı’’ dedi. Çalışkan, İstanbul’da yağmurun ne kadar süreceğini ve hangi bölgelerde şiddetli yağış riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini de anlattı.

Haberler - NTV 15.08.2022 - 12:47 | Son Güncelleme : 15.08.2022 - 12:58

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