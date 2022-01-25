İstanbul'a dün geceki gibi kar yağar mı?

İstanbul'da dün gece yağan kar hayatı felç etti. Bu gece de benzer bir durum yaşanır mı? Dün geceki kar neden bu kadar etkili oldu? Merak edilen soruları Meteoroloji ve Afet Yönetimi Uzmanı İstanbul Teknik Üniveristesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu NTV yayınında yanıtladı.

Haberler - NTV 25.01.2022 - 19:22 | Son Güncelleme : 25.01.2022 - 19:59

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