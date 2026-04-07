'İstanbul'a geliyorum, icraatlara devam' diye video paylaşan hırsız yakalandı

Şüphelinin kısa süre önce sosyal medyada "İstanbul'a geliyorum. İcraatlara devam" paylaşımı yaptığı ve bu görüntülerdeki motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi. Daha önceden de 38 suç kaydı bulunan şüpheli A.H. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Şüphelinin bazı hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.