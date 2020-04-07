İstanbul'a iki salgın hastanesi (Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan; İstanbul'da, biri Atatürk Havalimanı sahası, diğeri ise Sancaktepe'de olmak üzere iki salgın hastanesi yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı ayrıca, KOBİ'lere verilecek KOSGEB kredi desteği ve ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili de ayrıntıları paylaştı.
Abone ol
Paylaş
NTV 07.04.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 07.04.2020 - 08:52
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.