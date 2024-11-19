İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Cumartesiye dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre yarından itibaren Marmara ve Ege'de lodos uyarısı var. Hafta sonu bazı bölgelerde soğuk hava ve kar yağışı bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklıklar sert düşecek ve İstanbul'da yılın ilk kar yağışı görülebilecek. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan konuyla ilgili ayrıntıları aktardı.
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