İstanbul’a yeni metro hattı: İlk test sürüşü yapıldı

İstanbul’un raylı sistem ağı genişliyor. İstanbul Havalimanı-Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı’nda ilk test sürüşü yapıldı. Önümüzdeki yıl hizmete girecek Türkiye’nin en hızlı hattında yapılan test sürüşüne Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı. (Haber:Korhan Varol Kamera:Savaş Daldal)

Haberler - NTV 08.11.2021 - 16:21 | Son Güncelleme : 08.11.2021 - 16:26

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