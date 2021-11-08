İstanbul’a yeni metro hattı: İlk test sürüşü yapıldı
İstanbul’un raylı sistem ağı genişliyor. İstanbul Havalimanı-Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı’nda ilk test sürüşü yapıldı. Önümüzdeki yıl hizmete girecek Türkiye’nin en hızlı hattında yapılan test sürüşüne Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı. (Haber:Korhan Varol Kamera:Savaş Daldal)
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