İstanbul'a yeni Millet Bahçesi

Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi, İstanbul’un fethinin 569. yıldönümünde ilk fidanlarıyla buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin katıldığı törende, ilk fidanı Cumhurbaşkanı ile eşi Emine Erdoğan dikti. Haber: DENİZ TÜYSÜZ Kamera: BAHATTİN DEMİR
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NTV Haber 30.05.2022 - 01:03| Son Güncelleme : 30.05.2022 - 01:16
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