İstanbul’da 138 ATM’yi tornavidayla soyan çete üyeleri kamerada
İstanbul’un farklı semtlerindeki 138 ATM’yi tornavidayla açarak para çalan 7 kişilik çete, polis ekipleri tarafından yakalandı. Güvenlik kameralarının görüntülerinin incelenmesinin ardından ekipler 6 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yaşları 21 ile 41 arasında değişen ve çok sayıda suç kayıtları bulunan 7 çete üyesi gözaltında...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.