İstanbul’da 138 ATM’yi tornavidayla soyan çete üyeleri kamerada

İstanbul’un farklı semtlerindeki 138 ATM’yi tornavidayla açarak para çalan 7 kişilik çete, polis ekipleri tarafından yakalandı. Güvenlik kameralarının görüntülerinin incelenmesinin ardından ekipler 6 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yaşları 21 ile 41 arasında değişen ve çok sayıda suç kayıtları bulunan 7 çete üyesi gözaltında...

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