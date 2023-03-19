İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda korozyon izleri

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler bir yandan olası büyük Marmara depremine karşı İstanbulun yapı stoğuna çevrildi. Pek çok noktada manzara düşündürücü... Her gün binlerce kişinin kullandığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarında da kolonların görüntüsü endişe yaratıyor.

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