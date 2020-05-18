İstanbul'da 2 bin 550 kamerayla denetim

Sokağa çıkma kısıtlamasında, İstanbul'da trafik ekipleri çok sayıda noktada görev yapıyor. Araçlar, tek tek durduruluyor, sürücülere izin belgeleri soruluyor. Kentteki trafik denetimleri, 2 bin 500 kameranın görüntü sağladığı, trafik komuta kontrol merkezi'nden takip ediliyor.
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NTV 18.05.2020 - 17:11| Son Güncelleme : 18.05.2020 - 17:51
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