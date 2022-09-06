İstanbul’da 22 milyon liralık hırsızlık

İstanbul Üsküdar’da girdiği evden yaklaşık 22 milyon lira değerinde saat, pırlanta yüzük ve antika eşya çalan zanlı, bavullarla kaçmaya çalışırken yakalandı. Toplam değeri 1 milyon dolar olan 9 saat, 80 bin dolar değerinde 6 karat tek taş yüzük, 10 bin dolar değerinde 5 pırlanta yüzük, toplam değeri 1 milyon lira olan 7 antika vazo ve elektronik eşya çalan zanlı, evine yapılan baskınla yakalandı. 19 suç kaydı olduğu ortaya çıkan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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DHA 06.09.2022 - 14:27| Son Güncelleme : 06.09.2022 - 14:49
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