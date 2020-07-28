İstanbul'da 3,5 milyon kişi yaşlı binalarda oturuyor
İstanbul'da beklenen olası deprem yıllardır gündemde. En çok korkulan ise eski binalar. Deprem Güçlendirme Derneği'nin çalışmasına göre 40 yıllık binalarda oturanların sayısı 3 milyonun üzerinde. Üstelik bu binaların ne risk analizleri ne de güçlendirme çalışmaları istenilen düzeyde değil.
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NTV Haber 28.07.2020 - 18:36| Son Güncelleme : 28.07.2020 - 18:37
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