İstanbul'da 330 kilogramlık uyuşturucu baskını (Ceviz kabuğunda uyuşturucu)
İstanbul'da 7 ilçede uyuşturucu operasyonu yapıldı. Narkotik ekiplerinin operasyonunda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Küçükçekmece, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Bakırköy'de iki haftada düzenlenen 9 operasyonda, 1'i yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı. 13 kişi tutuklandı. Ayrıntıları NTV ekibinden Osman Terkan aktardı.
16.01.2020 - 12:05| Son Güncelleme : 16.01.2020 - 12:07
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