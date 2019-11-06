İstanbul'da 4 kardeş aynı evde ölü bulundu (Antidepresan iddiası)
İstanbul Fatih'te bir evde 2'si kadın 4 kardeşin cansız bedeni bulundu. Yaşları 48 ile 56 arasında değişen kardeşlerin nasıl öldüğü henüz net değil. NTV ekibinden Baran Bila, kardeşlerin ölümüne sahne olan evde, son gelişmeleri aktardı.
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