İstanbul'da 4 kardeş aynı evde ölü bulundu (Antidepresan iddiası)

İstanbul Fatih'te bir evde 2'si kadın 4 kardeşin cansız bedeni bulundu. Yaşları 48 ile 56 arasında değişen kardeşlerin nasıl öldüğü henüz net değil. NTV ekibinden Baran Bila,  kardeşlerin ölümüne sahne olan evde, son gelişmeleri aktardı.

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