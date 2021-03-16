İstanbul'da 65 yaş üstüne çadırda aşılama

İstanbul Bahçelievler’de bulunan bir cami avlusuna 65 yaş üstü vatandaşların Covid-19 aşısı olması için çadır kuruldu. Aşı sırası gelip de randevu alamayan ya da korktukları için hastaneye gidemeyenlere çadırda aşı yapılıyor. NTV ekibinden Deniz Tüysüz aşılama çadırından gelişmeleri aktardı.
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NTV 16.03.2021 - 13:47| Son Güncelleme : 16.03.2021 - 14:09
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