İstanbul'da 9 tonluk uyuşturucu operasyonu: 2 bin 500 km takip edildi
Polonya’dan Türkiye’ye getirildi, TIR’la İstanbul’dan Van’a gönderilirken jandarma ekipleri operasyon yaptı. Gümrük kayıtlarında ‘sirke asidi’ olarak gösterilen ancak eroin yapımında kullanılacak olan 9 ton asetik anhidrit maddesi ele geçirildi. Şayet uyuşturucuya dönüşseydi piyasa değeri 90 milyon lira olacaktı. (Haber:Yağız Şenkal Kamera:İsmail Kamit)
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NTV 11.04.2021 - 15:38| Son Güncelleme : 11.04.2021 - 16:12
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