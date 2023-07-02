İstanbul'da akaryakıt istasyonu çalışanını öldüresiye dayak
Şişli'de, akaryakıt istasyonunda bekleyen 2 kişi, kendi kendine konuşan istasyon çalışanı Ali Kemal Şimşek'e saldırdı. Bekçilerin ve akaryakıt istasyonu çalışanlarının gözleri önünde öldüresiye dövülen Şimşek, şikayetçi olmayınca saldırganlar serbest bırakıldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırıda yaralanan Ali Kemal Şimşik'in babası Yılmaz Şimşek, saldırganlardan ve bekçilerden şikayetçi olacağını belirterek "Saldırganları yakalamışlar, benim çocuğum korkudan şikayetçi olamamış. Ben hepsinden şikayetçi olacağım. Bekçilerden de şikayetçi olacağım, devlet bunlara yetki vermiş. Sen onların güvenliğini sağla onları koru diye seni oraya koymuş." dedi.
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