İstanbul'da alacağı için gittiği kuyumcuda vuruldu
İstanbul'da bir kuyumcu, alacak için mağazaya gelen müşterisini bacağından vurdu.
Görüntüler Alibeyköy'de yer alan bir kuyumcudan..
İddiaya göre 62 yaşında M.B altın olarak verdiği borcu almak için K.D'nin iş yerine gitti.
İkili bir süre konuştu, daha sonrasında ise şüpheli, tezgahın altından silahını çıkararak ateş etti. Önce tutukluk yapan silah daha sonra ateş aldı ve 62 yaşındaki M.B. bacağından vuruldu.
Kuyumcunun silahının ateş etmeden önce tutukluk yaptığı ve alacaklı kişinin de silahın kendisine çevrilmiş olmasına rağmen hiç tepki vermeden oturması dikkat çekti.
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