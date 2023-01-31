İstanbul'da ambulansa yol vermeyen düğün konvoyuna 118 bin 487 TL ceza
İstanbul Fatih'te kalp hastası için çağrıldığı adrese giden ambulansa dakikalarca yol vermeyen düğün konvoyuna ceza yağdı. Gözaltına alınan 5'i sürücü 9 kişiye toplamda 118 bin 487 TL ceza kesildi, araçlar 60 gün trafikten men edildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, o anların görüntülerini, ''Kurala uymak varken, mutlu bir güne kötü bir anı eklemeye değer miydi?'' mesajıyla paylaştı.
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