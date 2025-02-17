İstanbul'da ambulansa yol vermeyen taksici tepki çekti
İstanbul'da kırmızı ışıkta bekleyen bir taksi şoförü, hasta taşıyan ve kendisini ikaz eden ambulansa yol vermeyerek geçişini engelledi.
34 TNG 93 plakalı ticari taksi sürücüsü, kırmızı ışıkta beklediği sırada arkasından siren çalarak gelen ambulansa yol vermeyerek ambulansı bekletti. Geçiş üstünlüğü olan ambulans şoförünün aracında hasta olduğunu anons etmesine rağmen beklemeyi sürdüren taksi sürücüsü, yeşil ışığın yanmasıyla yoluna devam etti.
Ambulans şoförünün cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, taksi sürücüsünün arkasında bekleyen ambulanstan çalınan uyarı sirenine rağmen yol vermediği anlar görülüyor.
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