İstanbul'da aracına binen turisti korumak isterken dayak yedi

İstanbul Beyoğlu'nda kadın turist otelden çıkarak taksiye bindi. Bu sırada arkadan gelen bir kişi de şoföre 'Beraberiz' diyerek taksinin ön koltuğuna oturdu. Kadın turist, İstanbul Havalimanı'na gideceğini söyledi. Bir süre gittikten sonra ön koltukta oturan kişi arkadaki turisti rahatsız etmeye başladı. Kadın turistin ön koltuğa oturan kişiyi tanımadığını belirtmesi üzerine taksici aracı durdurdu. Ön koltuktaki kişiyi indirmek isteyen taksici dövüldü. Taksici, kadını hızla olay yerinden uzaklaştırırken Karaköy Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.

Haberler 03.09.2022 - 11:50 | Son Güncelleme : 03.09.2022 - 11:55

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