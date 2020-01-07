İstanbul'da aşırı yağış ve fırtına (İşte NTV muhabirinin izlenimleri)
Geçtiğimiz gün yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar, yağmur ve fırtına bugün de etkisini sürdürüyor. Özellikle Mersin için Meteoroloji tarafından kırmızı alarm verilip vatandaşlar şiddetli yağmur ve sel baskınlarına karşı uyarıldı. Deniz ulaşımı aksadı. Yollarda da trafik zaman zaman durma noktasına geldi. NTV ekibinden Korhan Varol kentteki son durumu aktardı.
07.01.2020 - 10:27| Son Güncelleme : 07.01.2020 - 10:36
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