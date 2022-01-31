İstanbul’da bakkalda silahlı kavga

İstanbul Şişli’de bir genç, husumetlisi tarafından bakkalda bacağından vuruldu. 25 yaşındaki Atakan G., husumetlisiyle sokakta karşılaşınca bir bakkala sığındı. Bakkal silahlı genci uyararak dükkana girmemesini sağladı. Ancak iddiaya göre Atakan G. dükkandan husumetlisine parmak sallayınca silahlı sladırgan içeri girerek ateş açtı. Yaralanan gencin 10, saldırgan Emircan A.’nın da 13 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken 19 yaşındaki saldırgan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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