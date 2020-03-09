İstanbul'da balkondan atlatan park kavgası

İstanbul Küçükçekmece’de arabasıyla evinden çıkmak isteyen bir vatandaş komşu engeline takıldı. Evinin önüne park ettiği aracının çıkmasına engel olacak şekilde park eden komşusuyla tekme tokat kavga etti. İki ailenin birbirine girdiği kavgada bir kişinin balkondan atlayıp kavgaya girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ntv.com.tr 09.03.2020 - 11:24 | Son Güncelleme : 09.03.2020 - 11:34

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