İstanbul'da baltalı park kavgası

İstanbul Esenyurt’ta park yüzünden çıkan kavgada bir adam karşı tarafa baltayla saldırdı. İddiaya göre, iş yerinin önüne kamyon park edilmesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavganın büyümesi üzerine mahalle sakinleri polis çağırdı. Olaya karışanlar gözaltına alınırken yaralılar ambulansa hastaneye kaldırıldı.

ntv.com.tr 30.03.2021 - 10:37 | Son Güncelleme : 30.03.2021 - 11:01

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