İstanbul'da barajlar 10 yılın en düşük oranında

İstanbul Kasım ayında kurak bir dönem geçirdi. Bu durum barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına yol açtı. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,68 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Daha önce 2016 yılında aynı dönemde doluluk oranı yüzde 37,01 olarak ölçülmüştü.

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