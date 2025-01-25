İstanbul'da başkasına benzetildi, bıçaklanarak öldürdü
Bağcılar'da başkasına benzetilen 27 yaşındaki Veysel Şirin, 3 şüphelinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay dün saat 14.00 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, 2'si cerrahi maske takan olan Suriye uyruklu 3 şüpheli, sokakta yürüyen Veysel Şirin'i alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları başka bir Suriyeli kişiye benzetti.
Şüpheli 3 kişi, Şirin'e saldırarak, bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Veysel Şirin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışmaları ile olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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