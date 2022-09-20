İstanbul'da bıçakla saldırdığı polis tarafından vurulan sürücü öldü
İstanbul Ümraniye'de, denetim yapan ekiplerin işlem yapmasına sinirlenip otomobilini yakan sürücü etrafa ve polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Önce havaya ateş eden polis ekipleri buna rağmen durmayan sürücüyü ateş ederek etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybederken, seken kurşunlardan 3 kişi de yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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